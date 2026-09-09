Yabancı uyruklu üniversite öğrencileri genel sağlık sigortalısı olabilir mi?

Yabancı öğrenciler GSS kapsamına girebilir mi?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60'ıncı maddesinde, ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılığı özel olarak düzenlenmiştir.Söz konusu hükümde;

"Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın eğitim öğretim yılı başlangıç tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı sayılır."hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılığı kendiliğinden başlamamakta, öğrencilerin eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihinden itibaren üç ay içerisinde talepte bulunmaları gerekmektedir.

GSS primini öğrenci kendisi ödüyor

5510 sayılı Kanun, bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesine ilişkin esasları da düzenlemiştir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası kapsamına alınmaları, herhangi bir prim ödemeden sağlık güvencesine kavuşmaları anlamına gelmemektedir. Genel sağlık sigortası priminin öğrenci tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla yabancı uyruklu öğrencinin genel sağlık sigortası kapsamına girebilmesi için süresi içerisinde talepte bulunması; sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi bakımından ise Kanunda öngörülen prim ödeme şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Bir eğitim-öğretim yılına ilişkin primlerin tamamı ödenmeli

Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri bakımından 5510 sayılı Kanunun 67'nci maddesinde ayrıca özel bir şart öngörülmüştür.

Buna göre, 60'ıncı maddenin yedinci fıkrası kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılan yabancı uyruklu öğrencilerin, Kanunda belirtilen diğer şartlarla birlikte, bir eğitim-öğretim yılına ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin tamamını tescil tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri gerekmektedir.

Dolayısıyla yabancı uyruklu öğrenciler bakımından sistem; eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihinden itibaren üç ay içerisinde talepte bulunulması, GSS tescilinin gerçekleştirilmesi ve sağlık hizmetlerinden yararlanılabilmesi için bir eğitim-öğretim yılına ilişkin primlerin tamamının tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi esasına dayanmaktadır.

Burslu uluslararası öğrencilerin durumu farklı

5510 sayılı Kanunda bazı burslu uluslararası öğrencilerin genel sağlık sigortalılığı ayrıca düzenlenmiştir.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı veya Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu kararı ile burslandırılan uluslararası öğrenciler, bursluluk statüleri devam ettiği sürece genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır.

Bu öğrencilerin genel sağlık sigortası primleri, 5510 sayılı Kanunun 82'nci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırının yüzde 4'üdür.Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu kararı ile burslandırılan uluslararası öğrenciler için bursluluk statülerinin devam ettiği süre boyunca prim ödeme yükümlüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı veya Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından görevlendirilen kurumdur.

Bu nedenle söz konusu burslu uluslararası öğrencilerin genel sağlık sigortalılığı, diğer yabancı uyruklu öğrencilerden farklı esaslara bağlanmıştır.

Sonuç

Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalısı olmaları mümkündür.

5510 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesine göre yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihinden itibaren üç ay içerisinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır. Bu kapsamdaki öğrencilerin genel sağlık sigortası primleri kendileri tarafından ödenmekte.

Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için ise bir eğitim-öğretim yılına ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin tamamının tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekmekte.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı veya Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu kararıyla burslandırılan uluslararası öğrenciler bakımından ise özel hükümler uygulanmakta.

Yabancı uyruklu bir öğrencinin genel sağlık sigortası karşısındaki durumu değerlendirilirken öğrencinin başvuru süresi, bir eğitim-öğretim yılına ilişkin primlerin süresinde ödenmesi şartı ve varsa bursluluk statüsünün birlikte dikkate alınması gerekmektedir.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör