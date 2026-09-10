Naklen memur ataması yapacak kurumlar dikkat!

657 sayılı Kanunun "Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74 üncü maddesinde, "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır. Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir. Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir. 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir." hükmü yer almaktadır. Görüleceği üzere, Devlet memurlarının kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere naklen atanabilmeleri için atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.Bu itibarla, Devlet memuru olarak görev yapan personelin naklen atama yapmak istemesi durumunda memurun kazanılmış hak aylık derecesi ile atamayı yapacak Kurumda münhal bulunan memur kadro derecesi arasındaki farkın üç dereceden fazla olması nedeniyle söz konusu kadroya naklen atama yapılmasının mümkün olmadığı,657 sayılı kanun ve Görevde yükselme mevzuatı çerçevesinde kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde durumuna uygun başka bir kadro bulunmaması halinde naklen atama yapılamayacağı değerlendirilmektedir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör