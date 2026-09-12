Deftardarlık uzmanı kadrosundan müdür kadrosuna sınavsız atanabilir mi?

Bilindiği üzere, 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde, "Bu Yönetmelik, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; a) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, b) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, c) Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, d) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanır. Ancak; ... c) Kanunlar, tüzükler veya yönetmelikler çerçevesinde yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarında başarılı olduktan sonra atanabilecek görevlere, ... yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz." hükmü ile kanunlar, tüzükler veya yönetmelikler çerçevesinde yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarında başarılı olduktan sonra atanabilecek görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/11 maddesinde, mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan görevlerin oluşturduğu meslek grupları arasında gelir uzmanı ile defterdarlık uzmanı görevlerine de yer verilmiş olup Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin "Uzman kadrosuna atanma" başlıklı 29 uncu maddesinde, "Yeterlik sınavında başarı gösteren uzman yardımcıları, uzman kadrosuna atanırlar." hükmü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliğinin "Uzmanlığa atanma" başlıklı 27 nci maddesinde, "Yeterlik sınavında başarılı olanlar uzman kadrolarına atanır." hükmü düzenlenmiştir. Bununla birlikte, gelir uzmanı ve defterdarlık uzmanı kadrolarına atanma hususu anılan yönetmeliklerde yer alan düzenlemeler ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde de mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, 7176 sayılı Bazı Kanunlar ile 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinde, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev yapan, uyarma ve kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan, Defterdarlık Uzmanı ve Gelir Uzmanı olabilmek için yaş ve öğrenim alanı şartları hariç mevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personelden; usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenerek kadrolarında bulundukları Kurum tarafından bu maddenin yayımı tarihinden itibaren, beş yıl içinde iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar, kurumlarında Defterdarlık Uzmanı ve Gelir Uzmanı kadrolarına atanırlar." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından verilen 17.12.2024 tarihli ve E-74073113- 045.02-255660 sayılı görüşünde, "Bu itibarla, mezkûr Genel Yönetmelik kapsamında bulunmayan gelir uzmanı ve defterdarlık uzmanı unvanını anılan yasal düzenleme uyarınca ihraz etmiş bulunan personelin, mevzuatla aranan öğrenim, hizmet süresi vb. şartları taşıması kaydıyla şube müdürü veya müdür kadrolarına sınavsız genel hükümlere göre atanabilmelerinin, liyakat ve kariyer ilkeleri ile hizmet gerekleri ve personel planlamasının esas alınması suretiyle ilgili kurumların takdirinde olduğu değerlendirilmektedir." açıklamasına yer verilmiştir.

Bu itibarla, daha önce defterdarlık uzman kadrosunu ihraz eden personelin mevzuatla aranan öğrenim ve hizmet süresi vb. şartları taşıması kaydıyla sınavsız genel hükümlere göre Şube müdürü kadrosuna atamasının yapılmasının İdarenin takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör