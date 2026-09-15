İşyerinde kavga eden işçi tazminat alabilir mi? Kıdem ve ihbar tazminatında kritik detay

İşyerinde meydana gelen bir kavganın ardından işveren tarafından iş sözleşmesinin sona erdirilmesi, beraberinde tazminat tartışmasını da getiriyor. Ancak yalnızca kavga yaşanmış olması üzerinden her olay için aynı sonuca ulaşılması mümkün değil.

Kavganın nasıl başladığı, tarafların olaydaki tutumu ve işten çıkarmanın hangi gerekçeyle gerçekleştirildiği, çalışanın haklarının belirlenmesinde önem taşıyor.

KAVGA NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİ TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

İşveren tarafından gerçekleştirilen fesih haklı nedene dayanıyorsa, işçinin kıdem ve ihbar tazminatı hakkı doğmuyor. Buna karşılık çalışan, işverenin ileri sürdüğü fesih gerekçesinin gerçeği yansıtmadığını veya işten çıkarmanın haksız olduğunu düşünüyorsa uyuşmazlığı yargıya taşıyabiliyor.

Mahkeme tarafından feshin haksız olduğunun belirlenmesi durumunda işçi, şartları oluşmuşsa kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı talep edebiliyor. Fazla çalışma karşılığı ödenmemiş ücretler gibi doğmuş işçilik alacaklarının bulunması halinde ise bunların ayrıca talep edilmesi mümkün olabiliyor.

İŞE İADE HAKKI DA GÜNDEME GELEBİLİR

Kavga gerekçesiyle iş sözleşmesi sona erdirilen çalışan açısından yalnızca kıdem ve ihbar tazminatı konusu gündeme gelmiyor.İşçi, gerekli yasal şartları taşıması halinde işe iade sürecine de başvurabiliyor. Bu noktada iş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdirildiği ve somut olayın özellikleri önem taşıyor.

KAVGA SONRASINDA DELİLLER ÖNEM KAZANIYOR

İşyerinde kavga yaşanması halinde olayın kayıt altına alınması, daha sonra ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların değerlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Olayla ilgili düzenlenen tutanaklar, kavgayı gören çalışanların tanık beyanları ve işyerinde kamera sistemi bulunuyorsa kamera görüntüleri, tarafların iddialarının değerlendirilmesinde kullanılabilecek deliller arasında yer alıyor.

Bu nedenle haksız şekilde işten çıkarıldığını ileri süren çalışanın, olayın nasıl gerçekleştiğini ortaya koyabilecek mevcut delilleri muhafaza etmesi önem taşıyor.

HER İŞYERİNDEKİ KAVGA AYNI SONUCU DOĞURUR MU?

İşyerinde meydana gelen her kavganın koşulları aynı olmayabileceğinden, işçinin tazminat hakkı konusunda doğrudan tek bir sonuca ulaşmak mümkün değil.Kavgadaki tarafların davranışları, olayın meydana geliş şekli, işverenin fesih gerekçesi ve uyuşmazlığa ilişkin deliller birlikte değerlendiriliyor. Bu nedenle kavga nedeniyle gerçekleştirilen işten çıkarmada feshin haklı olup olmadığı, kıdem ve ihbar tazminatı bakımından belirleyici hale geliyor. İşten çıkarmanın haksız olduğunun ortaya konulması halinde ise çalışan, şartları oluşan kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer işçilik alacaklarını talep edebiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör