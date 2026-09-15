TİGEM 18 sürekli işçi alacak: Başvurular 21 Eylül’de başlıyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı işletme müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında sürekli işçi alımı yapılacak.

TİGEM HANGİ KADROLARDA İŞÇİ ALACAK?

İlan kapsamında toplam 18 sürekli işçi alınacak. Alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjanlar şöyle:

Basınla İlişkiler Görevlisi: 1 kişi

Odacı/Garson/Kat Görevlisi: 2 kişi

İnşaat İşçisi: 2 kişi

Sıhhi Tesisatçı: 1 kişi

At Bakıcısı (Seyis): 2 kişi

Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik): 2 kişi

Tarım Alet ve Makine Bakım Onarımcısı: 3 kişi

Tanker Şoförü: 2 kişi

Traktör Şoförü-Sürücü: 3 kişi

Böylece dokuz farklı pozisyonda toplam 18 sürekli işçi istihdam edilecek.

BAŞVURULAR 21-25 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Her aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden yalnızca bir işyeri ve bir meslek dalı için başvurabilecek.

BAŞVURU İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR NELER?

Adayların ilan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 46 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Adayların Türk vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir nedenle görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olması şartları da aranıyor.

Erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması; adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması ve son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olması gerekiyor. Ayrıca adayların İŞKUR'da yayımlanan listeden başvuracakları işyerinin bağlı bulunduğu ilin il ve ilçelerinde ikamet ediyor olması gerekiyor. Görevin devamlı yapılmasına engel sağlık probleminin bulunmaması da aranan şartlar arasında yer alıyor.

NOTER KURASI 7 EKİM'DE YAPILACAK

İŞKUR tarafından başvurusu kabul edilen adayların belgeleri evrak inceleme komisyonu tarafından incelenecek. Belgeleri eksiksiz olan ve şartları taşıdığı belirlenen adaylar noter kurasına katılmaya hak kazanacak.

Şartları taşıdığı belirlenen adaylar arasından ilan edilen her unvan sayısının 4 katı kadar asil aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.

Noter kurasının 7 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00'da Ankara Bulvarı TİGEM Sosyal Tesisleri, Gazi Mahallesi-Yenimahalle/Ankara adresinde yapılması planlanıyor. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.

KURA SONRASI SÖZLÜ/MÜLAKAT-UYGULAMA SINAVI YAPILACAK

Noter kurasıyla belirlenen asil adaylar; genel değerlendirme, mesleki göreve ilişkin bilgi ve beceriler ile mesleki göreve ilişkin uygulama değerlendirmesine yönelik sözlü/mülakat-uygulama sınavına alınacak.

Sınav Ankara Bulvarı TİGEM Sosyal Tesisleri, Gazi Mahallesi-Yenimahalle/Ankara adresinde gerçekleştirilecek. Sınav tarihleri TİGEM'in internet sitesinde ayrıca ilan edilecek.

Adaylar genel değerlendirmeden 25, mesleki/göreve ilişkin bilgi ve beceriden 45, mesleki/göreve ilişkin uygulamadan ise 30 puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı kabul edilecek.

SONUÇLAR TİGEM'İN İNTERNET SİTESİNDEN DUYURULACAK

Belge teslimi, kura çekimi, sözlü/mülakat-uygulama sınav yeri ve tarihi ile diğer duyurular TİGEM'in internet sitesinden ilan edilecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör