Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 29 sözleşmeli personel alacak: KPSS 60 puanla başvuru yapılabilecek

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alınacak. Üniversite tarafından yayımlanan alıma göre personel alımı, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek ve toplam 29 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALACAK?

Alım ,destek personeli, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi, sağlık teknikeri, teknisyen ve mühendis kadrolarını kapsıyor.

Personel alımının kadrolara göre dağılımı şöyle:

Destek Personeli (Erkek – DP1): 13 kişi

Destek Personeli (Erkek – DP2): 1 kişi

Destek Personeli (Erkek – DP3): 1 kişi

Destek Personeli (Kadın – DP4): 4 kişi

Destek Personeli (Kadın – DP5): 1 kişi

Destek Personeli / Şoför (Erkek – DP6): 1 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek – KGG1): 1 kişi

Sağlık Teknikeri / Ağız ve Diş Sağlığı (Kadın-Erkek – ST1): 3 kişi

Sağlık Teknikeri / Diş Protez Teknikeri (Kadın-Erkek – ST2): 1 kişi

Teknisyen / Yapı Tesisat Sistemleri Teknisyeni (Erkek – TN1): 1 kişi

Mühendis / Bilgisayar (Kadın-Erkek – M1): 1 kişi

Teknisyen / Bilgisayar (Erkek – TN2): 1 kişi

LİSE MEZUNU 21 PERSONEL ALINACAK

Alım kapsamında lise ve dengi okul mezunlarına ayrılan kadroların önemli bölümünü destek personeli pozisyonları oluşturuyor. DP1, DP2, DP3, DP4 ve DP5 ilan kodlu kadrolarda toplam 20 destek personeli alınacak. Bu kadrolarda 2024 KPSS P94 puan türünden en az 60 puan şartı aranıyor. Adayların ayrıca son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Destek personeli olarak sözleşme imzalayan adaylar; temizlik, dış alan çevre bakımı, yük taşıma, indirme-bindirme ve idare tarafından verilecek diğer görevlerde çalıştırılacak. Üniversite yönetiminin belirleyeceği görev yerlerinde ihtiyaç halinde vardiyalı çalışma yapılabilecek.

Ayrıca lise mezunları arasından 1 şoför alınacak. Şoför kadrosunda KPSS P94 puan türünden en az 60 puanın yanı sıra E sınıfı veya ilanda belirtilen şartları karşılayan yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olma şartı bulunuyor. Adayların 35 yaşını doldurmamış olması ve vardiyalı 7/24 çalışmaya engel durumunun bulunmaması gerekiyor.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMINDA KPSS 70 PUAN ŞARTI

Üniversite, ön lisans mezunları arasından 1 erkek koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Adayların 2024 KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.Ayrıca 5188 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesindeki şartların taşınması ve geçerlilik süresi dolmamış silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olunması isteniyor. İlanda güvenlik görevlileri için en az 170 santimetre boy şartı da bulunuyor.

SAĞLIK TEKNİKERİ ALIMI YAPILACAK

Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programlarından mezun adaylar arasından 3 sağlık teknikeri alınacak. Adayların 2024 KPSS P93 puan türünden en az 70 puan alması ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Atanacak personel Diş Hekimliği Fakültesinde görevlendirilecek. Diş Protez Teknolojisi ön lisans programı mezunları arasından da 1 sağlık teknikeri alınacak. Bu kadro için de KPSS P93'ten en az 70 puan ve 35 yaş şartı bulunuyor.

TEKNİSYEN VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ ALIMI DA VAR

Yapı Tesisat Sistemleri Teknisyeni kadrosuna 1 kişi alınacak. Adayların ilanda belirtilen tesisat teknolojisi alan ve dallarından mezun olması, KPSS P94 puanının en az 60 olması ve 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Bilgisayar Mühendisi kadrosuna ise 1 personel alınacak. Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve ilanda belirtilen diğer ilgili lisans bölümlerinden mezun adayların başvurabileceği kadro için 2024 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan isteniyor. Bu kadroda adayların son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Bilişim Teknolojileri alanı ve dallarından lise mezunları arasından da 1 bilgisayar teknisyeni alınacak. Bu kadro için KPSS P94 puan türünden en az 60 puan ve 30 yaş şartı bulunuyor.

BAŞVURULAR 29 EYLÜL'DE SONA ERECEK

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için başvurular başladı. Adaylar başvurularını 29 Eylül 2026 saat 13.00'e kadar Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Değerlendirme sonuçlarının ise 9 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar ilan edilmesi öngörülüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör