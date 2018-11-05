Memur zamları ne kadar artacak? 4 aylık enflasyon farkı zammı netleşti!

2018'in 2. yarısında enflasyon oranı belli oldu. Oluşan tabloda memur maaşlarında ne kadar zammın oluşacağı merak ediliyor.

2018'DE ENFLASYON FARKI ZAMMI 6 AYLIK DİLİMLER HALİNDE HESAPLANACAK

Toplu sözleşme hükmü gereğince, enflasyon zammı, 6 aylık dilimler halinde hesaplanmaktadır. 2018 Haziran ve 2019 Ocak endeksi arasındaki fark yüzde 3,5'u aşarsa, enflasyon zammı oluşacaktı.

KASIM VE ARALIK AYI ENFLASYONU MEMUR ZAMMIN NETLEŞTİRECEK

2018'in ilk 6 ayında enflasyon yüzde 9,17 olmuştu. 6 aylık enflasyon verilerine göre memurlar yüzde 5,17 enflasyon zammı almıştı. 2018'in 2. yarısında 4 aylık enflasyon yüzde 12,26 çıkmış durumda. Enflasyon bu şekilde kalsa dahi memurlar, bu durumda yüzde 3,5 zammın yanında yüzde 8'den fazla enflasyon zammı alacak. Kasım ve Aralık enflasyonu memurun zammını netleştirecek.

Buna göre enflasyon zamlarının 2019'un Ocak ayına yansıtılacağı belirtildi.