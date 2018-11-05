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ları ne kadar artacak? 4 aylık farkı zammı netleşti!

Yeni yılda ları ne kadar olacak? 2018'in 2.yarısında oranı belli oldu! 2018'in 2. yarısında ilk 4 ayda enflasyon yüzde 12,26 oldu. Buna göre memurlar yüzde 3,5 zammın yanında aşan miktarda enflasyon zammı alacak. Şu anda memurlar için yüzde 8,76 enflasyon zammı oluşmuş durumda.

Giriş Tarihi: 5.11.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 6.11.2018 15:14
Memur zamları ne kadar artacak? 4 aylık enflasyon farkı zammı netleşti!

2018'in 2. yarısında oranı belli oldu. Oluşan tabloda larında ne kadar mın oluşacağı merak ediliyor.

2018'DE ENFLASYON FARKI ZAMMI 6 AYLIK DİLİMLER HALİNDE HESAPLANACAK

Toplu sözleşme hükmü gereğince, enflasyon zammı, 6 aylık dilimler halinde hesaplanmaktadır. 2018 Haziran ve 2019 Ocak endeksi arasındaki fark yüzde 3,5'u aşarsa, enflasyon zammı oluşacaktı.

KASIM VE ARALIK AYI ENFLASYONU MEMUR ZAMMIN NETLEŞTİRECEK

2018'in ilk 6 ayında enflasyon yüzde 9,17 olmuştu. 6 aylık enflasyon verilerine göre memurlar yüzde 5,17 enflasyon zammı almıştı. 2018'in 2. yarısında 4 aylık enflasyon yüzde 12,26 çıkmış durumda. Enflasyon bu şekilde kalsa dahi memurlar, bu durumda yüzde 3,5 zammın yanında yüzde 8'den fazla enflasyon zammı alacak. Kasım ve Aralık enflasyonu memurun zammını netleştirecek.

Buna göre enflasyon zamlarının 2019'un Ocak ayına yansıtılacağı belirtildi.

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