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Yeni kıdem tazminatı sistemi belli oldu!

Kıdem tazminatı de ne gibi avantajlar getirecek? Yeni kıdem tazminatı sistemi belli oldu. Bununla ilgili 20-25 milyon kişiyi ilgilendiren soruları Sabah Gazetesi Yazarı ve Çalışma Ekonomisi Uzmanı canlı yayında tek tek yanıtladı.

Giriş Tarihi: 6.11.2018 15:53 Güncelleme Tarihi: 6.11.2018 17:02
Yeni kıdem tazminatı sistemi belli oldu!

Yeni kıdem tazminatı belli oldu. de neler olacak? Konuyla ilgili merak edilenleri açıklığa kavuşturan Sabah Gazetesi Yazarı ve Çalışma Ekonomisi Uzmanı yeni sistemi yorumladı. Faruk Erdem, yeni kıdem tazminatı sistemi hakkında, "Kıdem tazminatı reformu hem Yeni Ekonomi Programı'nda hem de 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık Programı'nda yer aldı. Tüm tarafların anlaşmasıyla kıdem tazminatı için bireysel bir fon kurulacak. Bu reformla 1 gün çalışan bile kıdem tazminatı alabilecek, istifa eden işçi de tazminatını alabilecek. İşverenler fona her ay brüt maaşın yüzde 8.33'ünü aktaracak, böylece yüklü ödeme yapmaktan kurtulacak. İşveren zora düşse de tazminat fonda biriktiği için hak kaybı olmayacak. İşçi ile işveren arasında iş barışını bozan kıdem tazminatı sorunu ortadan kalkacak. Dolayısıyla yeni kıdem tazminatı sistemi ile hem işvereni hem de işçiyi koruyan bir sistem gelecek" açıklamasını yaptı.

Yeni sistemde kıdem tazminatı ne gibi avantajlar getirecek?

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda emekli ve maaşlarının ne kadar olacağı da merak edilen konulardan bir tanesi. Bu konuyla da ilgili önemli açıklamalar yapan Sabah Gazetesi yazarı Çalışma Ekonomisi uzmanı Faruk Erdem, "4 aylık a göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak mı yüzde 12.26 çıktı. Memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 8.76 farkı oluştu, zam oranı yüzde 12.76'ya yükseldi. Buna göre en düşük emekli maaşı 2.424 lira 19 kuruş oldu. En düşük memur maaşı ise 3 bin 532 lira 78 kuruşa çıktı. Bu rakamlar Kasım ve Aralık enflasyon oranlarıyla birlikte yükselecek." dedi.

Son dakika: En düşük memur emeklisi ve en düşük memur maaşları belli oldu!

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