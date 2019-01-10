SABAH Memurlar daha önce duyurmuştu! Bugün yürürlüğe girdi!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, Cumhurbaşkanlığı ve bazı bakanlıkların teşkilatlarına ilişkin önemli düzenlemeler yer aldı.

MÜŞAVİRLİKLER KALKTI

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 9 bakanlığın teşkilat yapılanmasındaki Hukuk Müşavirlikleri kaldırılarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlükleri kuruldu.

SABAH'ın daha önce de duyurduğu karar bugün itibariyle Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğüe girmiş oldu. Yeni dönemle birlikte artık bakanlıklarda bulunan "Hukuk Müşavirlikleri" kadroları tarih kaldırıldı. Hukuk Müşavirlikleri Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü şeklinde yapılandı. Hazırlanan yeni düzenleme ile bakanlıklarda dava takip ile hukuki mütalaa verme yetkisi artık Hukuk İşleri Genel Müdürlüklerinde olacak.