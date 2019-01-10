Haberler > Memurlar Haberleri > Haberler Haberleri > SABAH Memurlar daha önce duyurmuştu! Bugün yürürlüğe girdi!

Memurlar daha önce duyurmuştu! Bugün yürürlüğe girdi!

9 Bakanlık teşkilatına bağlı kaldırıldı! Bu kararı , daha önce "Hukuk İşleri Genel Müdürü'ne bağlı olarak iki genel müdür yardımcısı ve yeterli sayıda daire Başkanlıkları Kurulacak" haberi ile duyurmuştu! Bugün itibariyle yürürlüğe giren 'ne göre, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 9 bakanlığın teşkilat yapılanmasındaki Hukuk Müşavirlikleri kaldırılarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlükleri kuruldu." açıklaması yapıldı.

Giriş Tarihi: 10.1.2019 15:29 Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 15:38
SABAH Memurlar daha önce duyurmuştu! Bugün yürürlüğe girdi!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, Cumhurbaşkanlığı ve bazı bakanlıkların teşkilatlarına ilişkin önemli düzenlemeler yer aldı.

MÜŞAVİRLİKLER KALKTI

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 9 bakanlığın teşkilat yapılanmasındaki Hukuk Müşavirlikleri kaldırılarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlükleri kuruldu.

SABAH'ın daha önce de duyurduğu karar bugün itibariyle Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğüe girmiş oldu. Yeni dönemle birlikte artık bakanlıklarda bulunan "Hukuk Müşavirlikleri" kadroları tarih kaldırıldı. Hukuk Müşavirlikleri Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü şeklinde yapılandı. Hazırlanan yeni düzenleme ile bakanlıklarda dava takip ile hukuki mütalaa verme yetkisi artık Hukuk İşleri Genel Müdürlüklerinde olacak.

3 milyon memuru ilgilendiriyor! Kamuda yeni dönem başlıyor…
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SABAH Memurlar daha önce duyurmuştu! Bugün yürürlüğe girdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN