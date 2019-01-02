3 milyon memuru ilgilendiriyor! Kamuda yeni dönem başlıyor…

Türkiye 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile yeni bir yönetim modeline de geçmiş oldu. Yeni model sadece siyasette değil kamu personel rejiminde de etkin ve verimli bir yapıyı beraberinde getirdi. Yeni sistemin en önemli özelliklerinden olan hızlı ve etkin karar alma özelliği ve vatandaş odaklı verimli kamu hizmeti anlayışı tüm kamu kurumlarında da işlemeye başladı.

Bu çerçevede kamu personel rejiminde ve bakanlık teşkilatlarında bazı yenilikler birbiri ardına yapılmaya başlandı. Bakanlıklardaki müsteşarlık sistemi kaldırılmış ve yerine bakan yardımcılığı getirilmişti. Bu gün değişikliklerden bazılarını size duyurmak istiyoruz.

MÜŞAVİRLİK KALKIYOR

Yeni dönemle birlikte artık bakanlıklarda bulunan "Hukuk Müşavirlikleri" kadroları tarih kaldırılıyor. Hukuk Müşavirlikleri Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü yeklinde yapılanacak. Hazırlanan yeni düzenleme ile bakanlıklarda dava takip ile hukuki mütalaa verme yetkisi artık Hukuk İşleri Genel Müdürlüklerinde olacak.

Hukuk İşleri Genel Müdürü'ne bağlı olarak iki genel müdür yardımcısı ve yeterli sayıda daire Başkanlıkları Kurulacak. Kurulacak Daire Başkanlıkları ile görev dağılımı ayrımı yapılabilecek

PERSONELE YENİ SİSTEM

Bakanlıklarda Personel Daire Başkanlıkları da artık Personel Genel Müdürlükleri şeklinde yapılandırılacak. Personel Genel Müdürlüklerinin altında iki personel genel müdür yardımcısının ihdas edilmesi düşünülüyor. Yeterli sayıda Daire Başkanlıkları ile personel işleri artık Daire Başkanlıkları ile yürütülecek.