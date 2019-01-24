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Öğretmen adayları dikkat!

adayları dikkat! 2019 Ocak'ta ne kadar engelli öğretmen alınacak? Başvuru ve atama tarihleri belli oldu! İşte detaylar ve tarihler...

Giriş Tarihi: 24.1.2019 17:19
Öğretmen adayları dikkat!

Milli Eğitim Bakanlığınca 2016 ile 2018 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) katılan adaylar arasından EKPSS puanı sıralaması esas alınarak 500 (beş yüz) kontenjana engelli öğretmen alımı yapılacaktır.

Yapılan açıklama şu şekilde;

2016 ile 2018 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) katılan adaylar arasından EKPSS puanı üstünlüğüne göre, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre 500 (beş yüz) kontenjana engelli öğretmen alımı yapılacaktır.

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