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Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren artışı müjdesi!

Öğretmenleri ilgilendiren çok önemli artışı olacak! İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Başkanı , yaptığı açıklamada " ve eğitim çalışanlarına, 2019 yılında karşılıksız yapılacak doğum yardımını 300 liraya, evlilik yardımını 600 liraya, cenaze yardımını da 2 bin 20 liraya çıkardık" dedi.

Giriş Tarihi: 28.1.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 28.1.2019 14:40
Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren maaş artışı müjdesi!

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, öğretmen ve eğitim çalışanlarına, 2019'da yapacakları doğum yardımını 300, evlilik yardımını 600, cenaze yardımını da 2 bin 20 liraya çıkardıklarını açıkladı.Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, ilkokul öğretmenleri ve eğitim çalışanlarına, her yıl karşılıksız sosyal yardım ödemeleri yaptıklarını belirtti.

Bu yıl yapacakları doğum, evlilik ve cenaze yardımlarını, sandığın mali imkanları oranında artırdıklarını belirten Yılmaz, "Öğretmen ve eğitim çalışanlarına, 2019 yılında karşılıksız yapılacak doğum yardımını 300 liraya, evlilik yardımını 600 liraya, cenaze yardımını da 2 bin 20 liraya çıkardık." dedi.

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Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren maaş artışı müjdesi!
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