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: Başkan Erdoğan onayladı! 11 bin 78 personel alınacak

haberi: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, merkez teşkilatı, adliyeler ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edileceğini bildirdi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019 16:56 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 17:39
Son dakika: Başkan Erdoğan onayladı! 11 bin 78 personel alınacak

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni personel taleplerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını belirtti.

11 BİN 78 PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK

Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti.

Teşkilatlarına güç katacak yeni personelle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceklerinin altını çizen Bakan Gül, istihdamın adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

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Son dakika: Başkan Erdoğan onayladı! 11 bin 78 personel alınacak
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