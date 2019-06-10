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'da binlerce iş ilanı! İŞKUR alım şartları ve detayları...

, binlerce vatandaşa iş bulmaya devam ediyor. İŞKUR'un uyguladığı programlar ve eğitimler sayesinde işsiz olan vatandaşlar iş sahibi oluyor. Birçok alanda verilen alım ilanını bünyesinde barındıran İŞKUR'a başvurular nasıl yapılıyor? Kİmler başvurabilir? İŞKUR'un eğitim şartları nelerdir? Şu an güncel olarak İŞKUR'da 38 bine yakın iş ilanı bulunuyor. İŞKUR'da yer alan ilanlara başvuru nasıl yapılır? İşte İŞKUR'a kayıt nasıl yapılır ve hangi alanlarda açık pozisyonlar var, sorularının detayları...

Giriş Tarihi: 10.6.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 11:42
İŞKUR'da binlerce iş ilanı! İŞKUR personel alım şartları ve detayları...

'da binlerce iş ilanı bulunuyor. İŞKUR'a kayıt olarak iş ilanlarına ulaşabilir ve eğitim alabilirsiniz. 2019 İŞKUR iş ilanları 38 bin alım son dakika başvuru şartları! İŞKUR ilanlarına nasıl başvuru yapılır? İŞKUR iş ilanları aracılığıyla 38 bin civarı bin personel alımı yapılacak. Çok sayıda kurum çeşitli iş kollarında istihdam etmek üzere personel alımını İŞKUR aracılığıyla yapıyor. Beden İşçi, Satış Temsilcisi, Güvenlik Görevlisi, Şoför ve Aşçı gibi çok sayıda meslekte uzmanlaşmış eleman aranan İŞKUR'daki ilanlara başvurmanız oldukça kolay. Peki, İŞKUR ilanlarına nasıl başvurulur? İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor..

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İŞKUR'da binlerce iş ilanı! İŞKUR personel alım şartları ve detayları...
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