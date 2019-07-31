Sabah memurlar: 4/B'li sözleşmeli personel başka bir kuruma naklen geçebilir mi?

Soru : Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında hemşire unvanlı pozisyonda görev yaptığınızı belirterek, çocuğunuzun hastalığı dolayısıyla başka bir ilde devlet hastanesine naklen geçiş yapmaları mümkün mü?

Cevap : 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 3 üncü maddesinde, "Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz." hükmüne yer verilmiştir. Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, sözleşmeli personelin nakil suretiyle kurumlar arası yer değişikliği mümkün bulunmamaktadır.