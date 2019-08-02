Sabah memurlar: Elektronik ve haberleşme mühendisliği mezunları dikkat!

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve merkezi yerleştirmelere ilişkin işlemler, 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmekte olup, merkezi yerleştirmede ilan edilen kadro ve pozisyonlar ile bunlar için aranılan nitelikler, mezkur Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının mevcut kadroları ve ihtiyaçları dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenmektedir. Başkanlığımızın bu husustaki görevi? ilan edilmek üzere Başkanlığımıza intikal ettirilen kadrolar ve bu kadrolar için aranan nitelikleri, mer'i mevzuat ve Nitelik Kod Kılavuzunda yer alan hususlara uygunluk yönünden incelemekten ibarettir.

Diğer taraftan, ÖSYM tarafından yayınlanan Nitelik-Kod Kılavuzu, yükseköğretim programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 43 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan "Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine? öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir." hükmü uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen eşdeğerlik kararları doğrultusunda güncellenmekte ve daha önce farklı nitelik kodları içerisinde yer alan programların eşdeğerliği söz konusu olduğunda, bu programlar aynı nitelik kodu altında birleştirilmektedir. Nitekim daha önce farklı nitelik kodlarında yer alan Elektrik Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 16/12/2010 tarihli 45493 sayılı eşdeğerlik kararı sonrasında "4611" nitelik kodu altında birleştirilmiş bulunmaktadır.

Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda Elektrik-Elektronik Mühendisliği programı Elektrik Mühendisliği programının yanı sıra Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programına da eşdeğer sayıldığından, söz konusu program hem Elektrik Mühendisliğinin bulunduğu 4611" nitelik kodunda hem de Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programının bulunduğu "4619" nitelik kodunda yer almaktadır.

Bu itibarla; Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ile Elektrik Mühendisliği lisans programlarının eşdeğer olduğuna ilişkin bir Yükseköğretim Kurulu kararı bulunmadığından, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunlarının merkezi yerleştirmelerde "4611" nitelik kodunun kullanıldığı kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri mümkün bulunmamaktadır.