Sabah memurlar: Yurt dışında çocuk doğuran memurlar dikkat!

Soru: Kamu kurumunda çalışıyorum .Kurumuzda bir memurun 19.06.2017 tarihinde doğum yapması nedeniyle 19.06.2017-18.06.2019 tarihleri arasında aylıksız izin kullandığını, 23.05.2019 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerinden 26 haftalık riskli gebeliği olduğuna dair almış olduğu hekim raporu ile 03.06.2019 tarihinden itibaren gebeliğinin 28. haftasında aylıksız izninin kesilerek analık izninin verilmesini ve analık izninin bitiminde 24 ay süreli aylıksız izin kullanmayı talep etmekte. İlgiliye doğum öncesi ve doğum sonrası analık izninin kullandırılıp kullandırılmayacağı ile ardından doğum sebebiyle aylıksız izin verilip verilmesi mümkün mü? Sabah memurlar cevaplıyor

MEVZUAT

14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Mazeret izni" başlıklı 104 üncü maddesinin (A) fıkrasında? "Kadın memura? doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir…" hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, Başkanlığımızca hazırlanarak 13/04/2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6 Seri No'lu Kamu Personeli Genel Tebliğinin "Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler" başlıklı (I). Kısmının "Analık İzni" başlıklı (A) bölümünün "Aylıksız izinde doğum yapan memurun analık izni" başlıklı 8 inci maddesinde, "İlgili mevzuat gereğince aylıksız izin kullanmakta olan hamile memura, isteği halinde aylıksız izninin kesilmesi suretiyle göreve başlama şartı aranmaksızın, doğum öncesi ve doğum sonrası analık izni verilecektir." hükmü, "Doğum Sebebiyle Verilecek Aylıksız İzin" başlıklı (Ç) bölümünün "Aylıksız izinde iken doğum yapan veya eşi doğum yapan memura doğum sebebiyle aylıksız izin verilmesi" başlıklı 3 üncü maddesinde, "a) İlgili mevzuatı gereğince aylıksız izinli iken doğum yapan memura, analık iznini kullanması halinde doğum sonrası analık izninin bitiminden, analık iznini kullanmaması halinde ise doğumdan sonraki sekiz haftalık sürenin bitiminden itibaren yirmi dört aylık sürenin bitimini aşmayacak şekilde, göreve başlama şartı aranmaksızın talep ettiği süre kadar aylıksız izin verilecektir.

b) İlgili mevzuatı gereğince aylıksız izinli iken eşi doğum yapan memura, isteği halinde göreve başlama şartı aranmaksızın doğum tarihinden itibaren yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilecektir." hükmü yer almaktadır.

SONUÇ:

Bu itibarla;

- İlgili mevzuat gereğince aylıksız izin kullanmakta olan hamile memura analık izni ile doğum sebebiyle aylıksız iznin yukarıda yer verilen Tebliğ hükümleri çerçevesinde verilmesi gerektiği,

- İlgi yazıdan bahsi geçen personelin hamileliğin 28. haftasında doğum öncesi analık iznini talep ettiği anlaşılmakta olup, doğum öncesi analık izin süresinin tekil gebeliklerde 32. haftadan, çoğul gebeliklerde ise 30. haftadan başlaması gerektiği değerlendirilmektedir