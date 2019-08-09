Sabah memurlar: Yurt yönetim personeli pozisyonlarında çalışanlar dikkat!

MEVZUAT

657 sayılı Kanunun "İstihdam şekilleri" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde, "… Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler…" hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fırkasının (B) bendi kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personel hakkında uygulanan 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın "Yeniden Hizmete Alınma" başlıklı ek 1 inci maddesinde "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Sözleşmesini? … b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan, … tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler." hükmü yer almakta idi.

21/06/2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile ek 1 inci maddenin (b) bendi hükmü, " b) Öğrenim durumu itibarıyla ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan," şeklinde değiştirilmiştir.

Bu çerçevede, söz konusu düzenleme öncesinde sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilenlerin çalıştıkları kurumlarında veya başka kamu kurum ve kuruluşlarında unvan değişikliği yapmak suretiyle ilk defa alım prosedürüne uygun olarak bulundukları pozisyonlardan farklı unvanlara sahip olan pozisyonlara atanmalarına imkân sağlayan hüküm, yeni düzenleme ile yalnızca öğrenimle ihraz edilen unvanlara atanmaları kapsayacak şekilde belirlenmiştir. Ancak, 21/06/2018 tarihinden önceki yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre alım ilanı verilen, sınavları, atamaları ve göreve başlama gibi süreci devam eden işlemler bakımından bu mevzuat hükümlerinin dikkate alınmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

SONUÇ

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, mezkur Esaslarda yapılan söz konusu değişikliğe ilişkin hükmün, bu düzenlemenin yürürlük tarihi olan 21/06/2018 tarihinden sonra alım ilanı yapılan sınavlar için uygulanması, bu tarihten önce alım ilanı verilen, sınavlar, atama ve göreve başlama gibi süreci devam eden işlemler bakımından ise değişiklikten önceki hükmün uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.