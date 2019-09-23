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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Mobbinge uğrayan dikkat!

İşyerlerinde psikolojik baskıya ve ayrımcılığa maruz kalan çalışanları kanunlar koruyor. Bunu yapan yönetici ya da işyeri sahipleri tazminat ödüyor. Sabah gazetesi yazarı mobbinge uğrayan çalışanların haklarını yazdı…

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2019 16:20 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 16:27
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Mobbinge uğrayan çalışanlar dikkat!

Son yıllarda mevzuatımıza da giren psikolojik baskı () işyerlerinde çok sık rastladığımız bir yıldırma türü. Çok sayıda çalışan bu konudan şikayetçi. Mobbing, "İşyerlerinde belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünü" şeklinde tanımlanıyor. Mobbinge uğrayan çalışanın pek çok hakkı bulunuyor.

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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Mobbinge uğrayan çalışanlar dikkat!
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