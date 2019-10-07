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Jandarma Genel Komutanlığı personel edecek! Başvuru şartları belli oldu

Personel alımları devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı için ilan yayınladı. Jandarma Genel Komutanlığı 6 Bilişim Personeli edecek. Yapılan duyuruda başvuru şartları belli oldu

Giriş Tarihi: 7.10.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 11:25
Jandarma Genel Komutanlığı personel istihdam edecek! Başvuru şartları belli oldu

Jandarma Genel Komutanlığına "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (4-B maddesi) çerçevesinde "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 375 sayılı KHK'ya tabi açıktan temin yoluyla (6) sözleşmeli bilişim personeli (erkek veya kadın) alınacaktır.

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Jandarma Genel Komutanlığı personel istihdam edecek! Başvuru şartları belli oldu
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