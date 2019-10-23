Son dakika: Bakan Selçuk'tan istihdam açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk istihdam ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Hedefimiz 2023'e gelmeden 1 milyon kişiye mesleki yeterlilik belgesi kazandırmak" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Son 4 yılda 39 bin kişi bilişim sektöründe mesleki eğitim kurslarına katıldı" dedi.

İŞE YERLEŞTİRİLENLERİN SAYISI BELLİ OLDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2019 yılının başından bugüne 1 milyon 129 bin 729 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettik" dedi.

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