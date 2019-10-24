Kamuya atama yönetmeliği değişti! Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı

Değişikliğe göre, KPSS (B) grubu puan sıralaması dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının beş katına kadar belirlenecek adaylar arasında yapılacak yazılı veya sözlü sınavlardaki başarı sırasına göre de atama yapılabilecek.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri gereğince karar verilen değişiklik kapsamında, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ile döner sermayeli kuruluşların B grubu kadrolarına yönetmelikte yer alan usul ve esaslara göre atama yapılabilecek.

DETAYLAR İNTERNET SİTESİNDEN ADAYLARA DUYURULACAK

Atama için ayrı bir sınav yapılmasının öngörülmesi halinde, atama yapılacak kadroların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri, genel ve özel mevzuattaki atama koşuları, KPSS puan türü ve asgari puanları, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi ilgili kurumlarca Resmi Gazete, cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitelerinde ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulacak.

İlgili kuruluşlarca yapılacak sınava başvuru şekli, sınavın türü, sınav konuları, sınav kurulunun teşkili, kurulun çalışma usul ve esasları, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, başarılı olan asil ve yedek adayların belirlenmesi usulü, sınav sonuçlarına itiraz ile sınava ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek.

Kuruluşlar, kendilerine başvuran adayların kimlik numaralarını, ad ve soyadlarını ve KPSS puanlarının doğruluğunu ÖSYM'ye ait internet sitesinden kontrol edecek, ayrıca yapılan kontrol sonucunda sınav sonuç belgesinde tahrifat yaptığı belirlenen adaylar ilgili kurumlarca ÖSYM'ye bildirilecek.

E-UYGULAMA SİSTEMİ

Değişiklikle göreve başlatılanlar ile ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar veya ataması iptal edilen adaylara ilişkin bilgiler, söz konusu işlemlerin sonuçlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde kadro ve pozisyonların merkezi olarak tutulduğu kurumun "e-Uygulama" sistemine girilecek.

Sınav ile ilgili basılı formlarda ve sınav sonuç belgelerinde silinti veya kazıntı yoluyla ya da teknoloji kullanılarak değişiklik yapıldığının belirlenmesi durumunda, sorumlular hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.