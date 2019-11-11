Sabah memurlar: Belediyeler dikkat!

20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi ile kapsama dahil kuruluşlarda 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanların anılan maddede belirtilen usul ve şartlar dahilinde sürekli işçi kadrolarına geçirilebilmelerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin 16 ncı fıkrasında "Birinci fıkra kapsamındaki idarelerin aynı fıkrada belirtilen bütçelerinden karşılanan ve onuncu fıkra hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımının yıl boyunca devam etme şartı hariç diğer tüm şartlarını taşıyan hizmet alımlarından; sözleşmeleri 4/12/2017 tarihi itibarıyla devam edenlerde bu tarih itibarıyla çalışanlar, sözleşmeleri bu tarih itibarıyla devam etmeyip 2017 yılında sona erenlerde ise sözleşme süresinin sona erdiği tarihte çalışmış olanlar, birinci fıkrada öngörülen şartları taşımaları ve en son hizmet alım sözleşmelerinde öngörülen dönem ve çalışma süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla, birinci fıkra hükümleri çerçevesinde geçici işçi pozisyonlarında istihdam edilmek üzere başvurabilirler.

Bu maddenin diğer hükümleri bu fıkra kapsamındakiler için kıyasen uygulanır." hükmü ile Geçici 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında "Geçici 23 üncü maddenin ikinci, üçüncü, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, onikinci ve onaltıncı fıkraları hükümleri bu madde kapsamında yer alanlar hakkında da kıyasen uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında istihdam edilmekte iken mezkur Kanun Hükmünde Kararname gereği belediye şirketinde istihdam edilen geçici işçilerin istihdamı öngörülen dönem ve çalışma süreleriyle sınırlandırıldığından düzenleme öncesi istihdam edildiği çalışma sürelerinin aşılması mümkün bulunmamaktadır.