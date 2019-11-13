İŞKUR personel alımı yapıyor! 2350 TL maaş ile işe alım! İŞKUR'a başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR'da işe alım ilanları yayınlanmaya devam ediyor. İŞKUR'da yer alan ilanlarda işe alım şartları da belirtiliyor. Kimler İŞKUR'a kayıt olabilir? Kayıt olma şartları nelerdir? İŞKUR'da birçok meslek alanlarında işe alım ilanları yer alıyor.

Çocuk gelişimcisi, büro memuru, yazılım personeli, işçi, aşçı, aşçı yardımcısı, grafik tasarımcısı, ön muhasebeci, müşteri hizmetleri personeli, çoban, halkla ilişkiler personeli, şoför, kadın giyim personeli, paketleme işçisi, bilgisayar operatörü, muhasebeci gibi kadrolara yapılan personel alımları haberimizde. İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden alınmaktadır..