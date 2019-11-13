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personel alımı yapıyor! 2350 TL maaş ile ! İŞKUR'a başvuru şartları nelerdir?

sitesinde iş ilanları yayınlamaya devam ediyor. İŞKUR yapan kurumların personel ihtiyacını duyurdu. İşe alım için kayıt yapmak isteyen vatandaşların İŞKUR sitesinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. Kayıt sonrası İŞKUR'da yer alan iş ilanlarına ulaşarak başvurular yapılabilir. İŞKUR'da işe alım şartları da yer alıyor. İşte yer alan işe alım ilanları ve şartları...

Giriş Tarihi: 13.11.2019 11:11
İŞKUR personel alımı yapıyor! 2350 TL maaş ile işe alım! İŞKUR'a başvuru şartları nelerdir?

'da ilanları yayınlanmaya devam ediyor. İŞKUR'da yer alan ilanlarda işe alım şartları da belirtiliyor. Kimler İŞKUR'a kayıt olabilir? Kayıt olma şartları nelerdir? İŞKUR'da birçok meslek alanlarında işe alım ilanları yer alıyor.

Çocuk gelişimcisi, büro memuru, yazılım personeli, işçi, aşçı, aşçı yardımcısı, grafik tasarımcısı, ön muhasebeci, müşteri hizmetleri personeli, çoban, halkla ilişkiler personeli, şoför, kadın giyim personeli, paketleme işçisi, bilgisayar operatörü, muhasebeci gibi kadrolara yapılan personel alımları haberimizde. İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden alınmaktadır..

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İŞKUR personel alımı yapıyor! 2350 TL maaş ile işe alım! İŞKUR'a başvuru şartları nelerdir?
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