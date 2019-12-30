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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 2020’ye dört yeni sistem

Yeni yılla birlikte işverenler açısından birçok yeni uygulama başlayacak. Beyannameler birleşecek, tek hale gelecek, ahilik sandığı devreye girecek, primler yükselecek. Ayrıca kaydı gerekecek. Sabah yazarı Faruk Erdem 2020 yılında devreye girecek dört önemli yeniliği Sabah Memurlar'a yazdı…

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Haberler
Giriş Tarihi: 30.12.2019 17:30 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 17:31
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 2020’ye dört yeni sistem

2019 yılının bitmesiyle birlikte bazı uygulamalar sona ererken 2020 ile birlikte yenilikler de başlayacak. Özellikle işverenleri de ilgilendiren bu yeniliklerin bir kısmı ücretlerle ilgili olurken bir kısmı da ve uygulamalarla ortaya çıkacak.

Bu yıl bitecek uygulamalardan birisi borçlu Bağ-Kur'luların sağlık hizmetlerinden yararlanması uygulaması. Eğer uzatılmaz ise 31 Aralık itibariyle sona erecek. Yine tapu harçlarıyla KDV oranlarındaki indirim de 31 Aralık itibariyle sona erecek. Yine 31 Aralık 2019 itibariyle hurda teşviki uygulaması da bitecek.

2020 yılında özellikle işverenleri ilgilendiren yenilikler ise şöyle:

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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 2020’ye dört yeni sistem
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