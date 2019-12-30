Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 2020’ye dört yeni sistem

2019 yılının bitmesiyle birlikte bazı uygulamalar sona ererken 2020 ile birlikte yenilikler de başlayacak. Özellikle işverenleri de ilgilendiren bu yeniliklerin bir kısmı ücretlerle ilgili olurken bir kısmı da prim ve uygulamalarla ortaya çıkacak.



Bu yıl bitecek uygulamalardan birisi borçlu Bağ-Kur'luların sağlık hizmetlerinden yararlanması uygulaması. Eğer uzatılmaz ise 31 Aralık itibariyle sona erecek. Yine tapu harçlarıyla KDV oranlarındaki indirim de 31 Aralık itibariyle sona erecek. Yine 31 Aralık 2019 itibariyle hurda teşviki uygulaması da bitecek.



2020 yılında özellikle işverenleri ilgilendiren yenilikler ise şöyle: