Kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi

İstanbul'da başlatılan uygulama ile memurlar daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için İstanbul'da serbest kıyafet uygulamasına geçildi.

UYGULAMAYI İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA DUYURDU

Söz konusu uygulamayla ilgili açıklamayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptı. Yerlikaya, uygulamanın "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" hükümleri saklı kalmak üzere yürürlüğe konulduğunu belirtti.

"SERBEST KIYAFET UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik' hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir." İfadelerini kullandı.

İşte Ali Yerlikaya'nın hükümleri saklı kalmak üzere diye belirttiği Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik'in tam metni;

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