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Milyonları ilgilendiren sorular! , 1000 TL alma şartları nelerdir?

Coronavirüsle mücadele devam ederken diğer yandan devlet ekonomik analmda vatandaşlara nakdi yardım ve desteğini sürdürmeye de devam ediyor. Hükümetin virüsün etkilerini silmek için sağladığı destek ve krediler hem işvereni hem de işçiyi koruyor. , sosyal yardımları alma şartları nelerdir? Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem sosyal yardımlarla ilgili sizden gelen soruları Sabah Memurlar için cevaplandırdı.

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Haberler
Giriş Tarihi: 27.4.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 16:19 ABONE OL
Milyonları ilgilendiren sorular! Kısa çalışma ödeneği, 1000 TL sosyal yardım alma şartları nelerdir?

Devlet milyonlarca vatandaşa sosyal yardımda bulunmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yardımlarla ilgili Sabah Memurlar'a gelen soruları yanıtladık. Kimler sosyal yardımları alabilir? Şartlar nelerdir? İşte sorulan sorular ve cevapları...

Soru: 20 Mart 2020 de kızım işten çıkarıldı. İşsizlik şartları tutmuyor. Torba yasada bir kolaylık var mı? Mustafa AYDOĞDU

Cevap: 15 Mart 2020 sonrası ücretsiz izine çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan vatandaşlara günlük 39,24 TL olmak üzere ödenek bağlanacak. Bunun için ücretsiz izine ayrılınmışsa SGK'nın internet sitesindeki "https://uyg.sgk.gov.tr/ısverensistemi" adresinden işveren tarafından başvuru yapılması gerekiyor. Çıkartılan yönetmeliğe göre 15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re'sen ödenecek. Yine aynı yönetmelikte 15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, "https://esube.iskur.gov.tr/" internet adresinden veya e-devletten başvurmalarıyla gerçekleşecek. Kızınız eğer işsizlik ödeneği için başvurmamışsa bu yolla ödenekten yararlanabilir.

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Milyonları ilgilendiren sorular! Kısa çalışma ödeneği, 1000 TL sosyal yardım alma şartları nelerdir?
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