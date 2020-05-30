Memurlar: Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? İdari izinli sayılacak kronik hastalıkların listesi

Kronik hastalığı olanlar ile hamileleri ilgilendiren idari izinlerle ilgili alınan kararları da açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları, kurumlarınca değerlendirilecek." diye açıklama yapmıştı. Buna göre, hamileler ve kronik hastaların idari izinlerinin devam edip etmemesi de çalıştıkları kurum ve kuruşlarına inisiyatifine bırakılmıştı. Şimdi bu kararla ilgili bir genelge yayımlandı.

KRONİK HASTALAR NE ZAMAN İŞE BAŞLAYACAK?

Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalar idari izinli sayılacak. İdari izinde olan, bu sürede görevlerini yerine getirmiş sayılacak.

İŞTE YAYIMLANAN GENELGE

Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi

Sağlık Uygulama Tebliğinin "3.2.5. Katılım Payı Alınmayacak Haller, Sağlık Hizmetleri ve Kişiler" başlıklı maddesinin 7 inci fıkrasında; "Sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla; Kurumca belirlenen kronik hastalıklarda, kişilerin bu hastalıkları ile ilgili branştaki ayaktan muayenelerinde SUT'un 3.2.1 numaralı maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz." hükmü yer almaktadır.

Konu hakkında Kuruma iletilen tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla;

1-Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesinde yer alan tanılar için SUT'un "8. Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi" başlıklı maddesi kapsamında düzenlenen sağlık raporları geçerli olacaktır.

Bu listede yer alan tanılarda geçerli olmak üzere ilgili branşa sağlık raporu ile başvurularda muayene katılım payı alınmayacaktır.

2-Güncellenmiş "Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi" ekte yer almaktadır.

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