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Son dakika haberleri: yapılandırması 'te! Emekli olmayı bekleyen yüz binlerce kişiye müjde!

Bilindiği üzere 'in gündeminde yapılandırması var. Komisyonlarda borçların nasıl yapılandırılacağı yoğun bir şekilde görüşülüyor. Gelen son dakika bilgilerine göre de emekli olmayı bekleyen yüz binlerce vatandaşa da müjdeli bir haber geldi. Borç yapılandırmasında emekli olmayı bekleyenleri sevindiren teklif de torba yasada olacak. Buna göre, Bağ-kur sigortalısı olanlar borçlarını ödeyerek emekli olabilecek. Peki bu borç yapılandırması nasıl olacak? İşte tüm detayar Sabah Memurlar'da...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 5.11.2020 10:28 Son Güncelleme: 5.11.2020 10:40 ABONE OL
Son dakika haberleri: Borç yapılandırması Meclis'te! Emekli olmayı bekleyen yüz binlerce kişiye müjde!

Son dakika: 'te yapılandırması görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşların kamuya olan borçlarında yapılandırmalar nasıl olacak? Emekli olmayı bekleyenleri sevindiren bir gelişme yaşandı. Bağkur sigortalıları borçlarını ödeyebilecek ve böylece emekli olmaya hak kazanabilecek. İşte bununla ilgili detayları Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem kaleme aldı.

Son dakika haberleri: Borç yapılandırması Meclis'te! Emekli olmayı bekleyen yüz binlerce kişiye müjde!

BİRÇOK BORÇ YAPILANDIRMAYA GİRECEK! KYK, TRAFİK CEZALARI VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLARI

Milyonlarca vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek yapılandırma düzenlemesi ile ilgili görüşmeler TBMM'de devam ediyor. Tasarı üzerindeki görüşmelerin birkaç gün içinde tamamlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. yapılandırmasının içinde kamuya olan vergi borçlarının yanında belediyelere olan emlak vergisi borçları da bulunuyor. Ayrıca idari para cezaları ve trafik cezaları ile karayolları ile ilgili cezalarda kapsama alındı. Bunun yanında sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçları ki bunların içinde Genel Sağlık Sigortası primleri de bulunuyor tasarı da yer aldı. Ayrıca milyonlarca genç arkadaşımızın beklediği KYK borçları da yapılandırılacak.

Yıl sonuna kadar başvuru hakkının verilmesi önemli. Böylece geniş bir zamanda başvuru gerçekleştirilip yığılmalar da önlenecek. Mümkün olduğunca online olarak başvurmakta fayda olduğunu düşünüyorum

Son dakika haberleri: Borç yapılandırması Meclis'te! Emekli olmayı bekleyen yüz binlerce kişiye müjde!

BAĞKUR EMEKLİSİ OLMAYI BEKLEYENLERE MÜJDELİ HABER

Gelelim meselesine. Düzenlemenin içinde özellikle Bağ-Kur'luları ilgilendiren bir madde de yer aldı. Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı getirildi. Böylece borcu olduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile emeklilik hakkına da kavuşacak. Ayrıca bu borçlarını sildirip günleri dondurarak da eğer yeterli primleri varsa para ödemeden de emekli olabilecekler.

Son dakika haberleri: Borç yapılandırması Meclis'te! Emekli olmayı bekleyen yüz binlerce kişiye müjde!

SÜRELER DONDURULACAK

Düzenlemeye göre; Bağ-Kur'lu olan esnaf, çiftçilerin 31 Ekim 2020'ye kadar olan prim borçlarını iki ay içinde ödemeyen ya da yapılandırmayanların prim borcu silinirken sigortalılıkları dondurulacak. Bu süreler için geçerli olmayacak. Geçmişte borçlarını yatırmayanlar faaliyetlerini sürdürüyorsa 1 Kasım 2020'den itibaren Bağ-Kur kayıtları yeniden başlayacak.
Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, yasa çıktıktan itibaren 2 ay içinde SGK'ya ihya başvurusunda bulunabilecek.

Gecikme faizi yerine enflasyon farkı ve anaparayı Şubat ayına kadar ödemeleri durumunda durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Borcun tamamını ilk taksit döneminde yatırmayanların ihya işlemi geçerli olmayacak. Böylece prim eksiği olan ve yüksek prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara fırsat doğacak.

Son dakika haberleri: Borç yapılandırması Meclis'te! Emekli olmayı bekleyen yüz binlerce kişiye müjde!

NE DEĞİŞECEK

* ile Bağ-Kurlulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı getirildi

*Borcu yüzünden emekli olamayanlara fırsat çıktı

* 31 Ekim 2020'ye kadar olan prim borçlarını iki ay içinde ödemeyen ya da yapılandırmayanların borcu silinip günleri dondurulacak

*Bu süreler için geçerli olmayacak.

*Geçmişte borçlarını yatırmayanlar faaliyetlerini sürdürüyorsa 1 Kasım 2020'den itibaren Bağ-Kur kayıtları yeniden başlayacak.

*Daha önce günleri dondurulanlar 2 ay içinde ihya edebilecek.

*Gecikme faizi yerine enflasyon farkı ve ana parayı Şubat ayına kadar ödemeleri durumunda durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek.

*Böylece prim eksiği olan ve yüksek prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar emekli olabilecek

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Son dakika haberleri: Borç yapılandırması Meclis'te! Emekli olmayı bekleyen yüz binlerce kişiye müjde!
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