Son dakika haberleri: Borç yapılandırması Meclis'te! Emekli olmayı bekleyen yüz binlerce kişiye müjde!

BİRÇOK BORÇ YAPILANDIRMAYA GİRECEK! KYK, TRAFİK CEZALARI VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLARI

Milyonlarca vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek yapılandırma düzenlemesi ile ilgili görüşmeler TBMM'de devam ediyor. Tasarı üzerindeki görüşmelerin birkaç gün içinde tamamlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Borç yapılandırmasının içinde kamuya olan vergi borçlarının yanında belediyelere olan emlak vergisi borçları da bulunuyor. Ayrıca idari para cezaları ve trafik cezaları ile karayolları ile ilgili cezalarda kapsama alındı. Bunun yanında sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçları ki bunların içinde Genel Sağlık Sigortası primleri de bulunuyor tasarı da yer aldı. Ayrıca milyonlarca genç arkadaşımızın beklediği KYK borçları da yapılandırılacak.

Yıl sonuna kadar başvuru hakkının verilmesi önemli. Böylece geniş bir zamanda başvuru gerçekleştirilip yığılmalar da önlenecek. Mümkün olduğunca online olarak başvurmakta fayda olduğunu düşünüyorum