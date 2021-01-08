Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine memur alımı yapılacak

Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine açıktan atama yolu ile devlet memuru alınacak. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
internet sitesinde yayınlanan ilana göre; başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (İnternet) adresinden 30 Aralık 2020-31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Genel ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız