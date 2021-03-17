Tayini çıkan memurlar dikkat!

6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinde; Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar sürekli görev yolluğu olarak Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği hükme bağlanmıştır. Bu hüküm çerçevesinde sürekli görev yolluğu bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere eski memuriyet mahallinden yeni görev mahalllerine kadar kendilerine ve aynı zamanda aile fertlerine ait ev eşyalarının fiilen taşıtılması ve diğer zorunlu giderlerine karşılık olarak verilmektedir.

Diğer taraftan aynı Kanunun 45 inci maddesinde; " Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),

c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, Olarak hesaplanır.

(…) (1) 13, 15, 16 ve 17 nci maddelerde yazılı olup aile fertlerinin memur veya hizmetli ile birlikte olmaksızın başka bir mahalle gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri dolayısıyla harcırah verilmesi kabul edilen hallerde, aile fertlerine verilecek yer değiştirme masrafı, bunlardan birisinin memur veya hizmetli olarak nazarı itibara alınması suretiyle hesaplanır.

Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla memuriyet mahalli dışında başka bir yere naklen ataması yapılan ve yeni memuriyet mahalline ev eşyalarını taşımayarak sadece kendi nakil olan personele sürekli görev yolluğu olarak kendisi için yol gideri gündelik ile 6245 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin 1 fıkrasının a bendi kapsamında yurt içi gündeliklerinin yirmi katında yer değiştirme giderinin, fiilen ev eşyalarının yeni memuriyet mahalline götürülmesi halinde ayrıca 45 inci maddesinin birinci fıkrasının c bendi kapsamında tutarın ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.