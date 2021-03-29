Memura hangi hallerde harcırah ödeniyor?

Soru: Geçici görev yaptığı yere sürekli görevle atananlara, sürekli görev yolluğu ödenmesi mümkün mü?Hangi hallerde görev yolluğu ödenecek?

Cevap: 6245 sayılı Harcırah Kanununun 14 üncü maddesinde; " Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye): Madde 14 – Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur: 1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle muvekkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere; 2. Yeni ve eski memuriyetlerine mütaallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara; 3. Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere; 4. Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri için); 5. Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere" hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre; geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere anılan kanunun 14 ve 42 inci maddeleri uyarınca görev yerine varış tarihinden itibaren ilk 90 gün için tam ve bunu izleyen günler 2/3 oranında olmak üzere bir yılda en çok 180 gün için gündelik ödenmesi mümkün olup sonraki günler için gündelik ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

6245 sayılı Kanunun 9 uncu maddesininde " Madde 9 – Daimi vazife harcırahı: a) (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.) b) Naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sırasında mezunen başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyetleri mahallinden; c) Muvakkat vazife ile veya vekaleten bir yerde bulundukları esnada asli vazife mahalli değişenlere eski memuriyetleri mahallinden; İtibaren verilir." hükmü , 10 uncu maddesinde ise "Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer dağiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir: 1. Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar; 2. (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.) 3. (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.) 4. (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.) 5. Kadro dolayısiyle açıkta kalan veya vekalet emrine alınan memurlara açık aylıklarını Türkiye dahilinde tesviye ettirecekleri yere kadar; 6. Asilin vüruduna kadar muvakkaten gönderilmiş olmayıp da vekalet namı altında asaleten gönderilen ve vekalet müddeti belli olmıyan kumandan ve memurlara vazife mahallerine kadar".hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla; geçici oldukları yere sürekli olarak atananlara sürekli bulundukları yerden yeni görev yerlerine ( geçici görevli bulundukları yerlere ) ev eşyalarını taşıtmaları koşuluyla sürekli görev yolluğu ödenmesi mümkün bulunmaktadır.