Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında 2 önemli adım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur konfederasyonlarıyla gerçekleştirdikleri Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, daha etkin bir kamu personel sistemi için KPDK'yı ikinci defa gündemli olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Selçuk, "Konfederasyonlarımızla Kamudaki İstihdam Türlerini Değerlendirme Çalışma Grubu kurulması, görevde yükselme/unvan değişikliği sınavlarının periyodik yapılması konularında hemfikir kaldık." bilgisini verdi.

Toplantının sonunda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan değerlendirmede KPDK'nın aldığı kararlar paylaşıldı.



KPDK'da resmi gündem olan 2 başlıkta da önemli adım atılmış oldu.

1- Sözleşmeli İstihdamı tüm yönleriyle inceleyecek bir komisyon kurulacak. Taraf temsilcileri çalışmaya katılacak.

2- Görevde Yükselme/Ünvan Değişikliği Sınavları için 3 yılı aşmamak üzere düzenleme yapılacak."