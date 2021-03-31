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Giriş Tarihi: 31.3.2021 13:00

3 Öğretim Üyesi alacak

Şırnak Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alacak

3 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda detaylar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Şırnak Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Şırnak Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi" uyarınca Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına öğretim üyesi alınacaktır." sözleri yer aldı.

İLAN DETAYLARINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

https://www.ilan.gov.tr/ilan/768282/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/sirnak-universitesi-3-ogretim-uyesi-aliyor
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Şırnak Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alacak
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