Uzman Erbaşlar dikkat!

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (C) bendinde; hangi hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin tespitinde değerlendirileceği belirtilmiş olup, söz konusu maddede uzman erbaşlıkta geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinde ise " Yaş sınırı nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak olanlardan istekliler, merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın, Milli Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar Devlet memuru olarak istihdam edilirler. Atama işlemleri yaş sınırının dolmasından önce tamamlanır ve atanılan görevin aylık ve diğer mali haklarına göreve başlanılan tarihten itibaren hak kazanılır. Bunların uzman erbaşlıkta geçen hizmet süreleri 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bu fıkra uyarınca atama işlemine tabi tutulanlara 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan ikramiye ödenmez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir." hükmü yer almaktadır. Bahsi geçen hükme istinaden memur kadrolarına ataması yapılan personelin intibakı yapılırken memuriyete giriş dereceleri 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca belirlenmekte ve uzman erbaşlıkta geçen hizmet süreleri kazanılmış hak aylığında değerlendirilmekte olup, mezkur hükme göre yapılacak intibak işleminde ilgililerin 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşamayacağı öngörülmektedir.

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesi yaş sınırı nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak olan uzman erbaşlardan memur kadrolarına atananları kapsamakla birlikte, 3269 sayılı Kanuna tabi uzman erbaş olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartıyla, sağlık niteliklerini kaybetmeleri veya 45 yaşına girmiş olmaları sebebiyle görev süreleri sona erenler ile kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak ataması yapılanların intibak işleminde de aynı hükmün uygulanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Bu uygulamanın 3269 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında memur kadrosuna atananlar ile 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında memur kadrosuna atananlar arasındaki eşitliği sağlayacağı değerlendirilmektedir.

657 sayılı Kanunun 92 nci maddesine istinaden memur kadrosuna atananlara, 3269 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde yer verilen intibak hükmünün uygulanmaması halinde ise 657 sayılı Kanunda uzman erbaşlıkta geçen sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirileceğine ilişkin hükmün bulunmaması sebebiyle ilgilerin uzman erbaşlıkta geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi mümkün bulunmayacaktı. Bu durum ise farklı kanunlara dayanılarak (3269 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi) memur kadrolarına ataması yapılan personelden birinin daha önceki hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi, diğerinin ise daha önceki hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmemesi sonucunu doğuracaktır. Bu sebeple, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında memur kadrosuna atanan personele, uzman erbaşlıkta geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesine ilişkin olarak 3269 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmünün uygulanabileceği ve bu uygulamanın iki farklı kanun hükmüne dayanılarak memur kadrolarına atanan iki grup personel arasındaki eşitliği sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu itibarla, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi uzman erbaş olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartıyla, sağlık niteliklerini kaybetmeleri veya 45 yaşına girmiş olmaları sebebiyle görev süreleri sona erenler ile kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesine istinaden kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak ataması yapılanların, memuriyete giriş derece ve kademelerinin öğrenim durumlarına göre belirlenmesi, bunların uzman erbaşlıkta geçen hizmet sürelerinin tamamının 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınmak suretiyle ve öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla her yılı bir kademe ilerlemesi her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

2- Diğer taraftan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 ncü maddesinin dördüncü fıkrasında "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, mezkur Kanunun geçici 36 ncı maddesinin (C) bendinde, "Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl, olarak uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak üzere, 657 sayılı Kanunun 64 üncü ve geçici 36 ncı maddelerinde yer verilen hükümlerden sadece mezkur Kanuna tabi memur statüsünde istihdam edilen personelin yararlanması mümkün bulunmakta olup, ilgililer hakkında uzman çavuş olarak çalıştıkları sürelere ilişkin olarak mezkur hükümlerin uygulanamayacağı değerlendirilmektedir.