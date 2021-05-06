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Giriş Tarihi: 6.5.2021 17:12 Son Güncelleme: 6.5.2021 17:13

Öğretim Görevlisi alacak

Biruni Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Öğretim Görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Biruni Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" Alınacaktır." denildi.

Duyuru Başlama Tarihi : 04.05.2021

Son Başvuru Tarihi : 18.05.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 20.05.2021

Sınav Giriş Tarihi : 21.05.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 24.05.2021

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.biruni.edu.tr

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Biruni Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
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