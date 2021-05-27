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Giriş Tarihi: 27.5.2021 15:48

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 8 Haziran olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır." denildi.

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İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
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