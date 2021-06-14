Üniversitelerde fakülte sekreteri olma şartları neler?

9/7/2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı "Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" nin 172 nci maddesi ile 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine; "…Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır." hükmü eklenmiştir. Bu itibarla, yükseköğretim kurumlarında genel sekreter yardımcısı ve daire başkanı kadrolarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde 5 yıllık hizmet süresinin aranması, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri ve enstitü sekreterleri kadrolarına yapılacak atamalarda ise genel hükümler çerçevesinde atama yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Görüşü