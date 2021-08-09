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Giriş Tarihi: 9.8.2021 17:04

Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır." denildi.

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Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
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