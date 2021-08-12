Faruk Erdem zam oranlarını yorumladı: İşte toplu sözleşme pazarlığının detayları!

Şimdi asıl sürece memur ve memur emeklileri için devam ediyor. Yaklaşık 4 milyon memur ve 3 milyon memur emeklisinin gözü kulağı Ankara7da olacak. Önümüzdeki iki yıl boyunca yapılacak 4 ayrı zam oranı ve sosyal haklar böylece belirlenecek

BU ORANNLAR ARTACAK

Toplu sözleşme görüşmelerinde süreç sendikaların ilk tekliflerini sunmalarıyla başlamıştı. Bu gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamu işvereni olan hükümeti temsilen ilk tekliflerini açıkladı. İşçilerde ilk 6 ay için yüzde 9 öneren hükümet daha sonra bu rakamı yüzde 12'ye çekmişti. Burada 2022 için yüzde 5+6 önerilirken 2023 için yüzde 6+6 önerildi. Bu oranlara ayrıca enflasyon farkı da eklenerek yine 6 aylık enflasyonun altında kalmaması sağlanacak. Ancak aynen işçilerde olduğu gibi bu oranların 2'xşern puan yükselebileceğini 2022 için yüzde 7+8 ikinci 2023 için ise 8+8 olabileceğini öngörüyoruz.