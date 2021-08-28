Kamuda görev yapan sözleşmeli personel dikkat!

Bilindiği üzere, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 93 üncü maddesinde "Yoklama kaçağı, saklı ve bakayaları bilerek resmi veya özel hizmete alanlar Askerî Ceza Kanununa göre cezalandırılırlar" hükmü yer almaktadır. 657 Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli personel hakkında 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın 12 nci maddesinde "Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları gereklidir." hükmü bulunmakta olup, mezkur Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (6) numaralı alt bendinde Devlet memurluğuna alınacaklarda askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranmaktadır.

Devlet memurluğuna atanacaklarda aranan bu şart 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında da aranmaktadır. Mezkur Esasların "Sözleşmenin feshi" başlıklı ek 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi durumunun gerçekleşmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi tek taraflı feshedilir hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, aynı Esasların ek 1 inci maddesinde askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonunun saklı tutulacağı ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınacağı, ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin; sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilmesi halinde terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması gerektiği, ilgili kurumlar yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam edeceği ve bu kapsamda yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğinde olacağı düzenlenmiştir.

Bu itibarla; ilgili personelin askerlik hizmetine alınması halinde pozisyonunun saklı tutulacağı, askerlik şubesine müracaat etmesi gerektiğinin ilgiliye tebliğ edilmesine rağmen gerekli müracaatları yapmayarak yoklama kaçağı/bakaya olarak aranan yükümlü olması ve bu sebepten askerlik hizmetine alınamaması halinde ise sözleşmesinin tek taraflı fesih edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir