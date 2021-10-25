Devlet memuruna Jean Monnet Bursu kapsamında aylıklı izin verilebilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78'inci maddesinde, mesleklerine aitöğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere; a) Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere, b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere iki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebileceği, gerekirse bu sürenin en çok bir kat uzatılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan,yine aynı Kanunun 80 inci maddesinde; Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler dışında her yıl yurt dışına gönderilebilecek Devlet memurlarının kurumlar itibarıyla sayıları, Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 21/01/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 01/02/1974 tarihli ve 14786 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik"in "Kurumlara Kontenjan Ayrılması" başlıklı 4'üncü maddesinin son fıkrasında, dış bursların ilgili kurumlara bildirileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Yönetmeliğin "Aylık" başlıklı 12'nci maddesinin (b) bendinde; "Kurumlarınca dış burslara dayanılarak, 1) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında gönderilmiş olanlara, burs miktarının gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3'ünden az olması kaydıyla, aradaki bu fark ile her türlü ödemeler dahil yurtiçi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60'ı, 2) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan haricinde gönderilmiş olanlara, her türlü ödemeler dahil yurt içi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60'ı ödenir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, söz konusu Yönetmeliğin "Aranılacak Şartlar" başlıklı 6'ncı maddesinde, yabancı ülkelere gönderileceklerde aranılacak şartlara sayma yoluyla açık bir şekilde yer verilmiş ve son fıkrasında da, dış burslarla yurt dışına gönderilecekler için bu şartlarla birlikte bursu veren ülke veya kuruluşun aradığı şartlara da sahip olmak gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programının dış burs kabul edilerek, bu bursa hak kazanmış olan personele yurt içi aylığının mevzuatta belirtilen oranında ödeme yapılabilmesi için, bahse konu personelin Jean Monnet Burs Programına hak kazandığına ilişkin duyurunun ilgili ve yetkili makam tarafından çalıştığınız Kuruma iletilmiş olması ve ayrıca "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik"te yer verilen yurt dışına gönderilecekler için aranılacak şartları taşıması gerektiği değerlendirilmektedir. .