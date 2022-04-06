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Giriş Tarihi: 6.4.2022 09:03

Iğdır Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Iğdır Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 5 (Beş) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 19 Nisan 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Iğdır Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
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