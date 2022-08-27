696 KHK kapsamında sürekli işçi kadrosunda çalışanlar EK 25’ e göre görevlendirilebilir mi?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasında; "Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. ..." denilmek suretiyle sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerin, yalnızca kadroya geçirilmeden önce çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde, geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere, istihdam edilebilecekleri açıkça ifade edilmiştir. Bu itibarla, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi uyarınca Bakanlık bünyesinde sürekli işçi kadrosuna geçirilen personelin mezkûr Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesi kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilmesine imkan bulunmamaktadır.