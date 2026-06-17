Okutman memur kadrosuna atanabilir mi?

Üniversitede 3 yıl okutman kadrosunda görev yapmış bir kişinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 'nci maddesi kapsamında belediyede durumuna uygun bir kadroya atanması mümkün mü? Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...

657 sayılı Kanunun "Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları" başlıklı 92 nci maddesinde, "… 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler. …" hükmü yer almaktadır.



Bununla birlikte; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dâhil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır.



Anılan Genel Yönetmeliğin, "Görevde Yükselme Yönetmelikleri" başlıklı 15 inci maddesinde, "… kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak şartları ve yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları … bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere çıkaracakları yönetmelikle düzenler." hükmü, ek 1 inci maddesinde; "Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır…" hükmü yer almaktadır.



Ayrıca; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 32 nci maddesinde düzenlenen "Okutmanlar" başlıklı madde 06/03/2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7100 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kapsamda, 02/07/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin "Görevde Yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar" başlıklı 5 inci maddesinde, "… d) İdari hizmetler grubu; … 2 2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför. ..." ifadesi ile bahse konu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde ise sırasıyla görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel ve özel şartlar düzenlenmiştir.



Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün konu hakkında 18.05.2026 tarihli ve E-74073113-045.02-382768 sayılı görüş yazısında, "Bu itibarla; daha önce okutman ünvanını ihraz eden kişinin kendi isteği ile görevinden çekilmiş olması halinde, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında mevzuatla aranan hizmet süresi, öğrenim, belge gibi şartları sağlaması kaydıyla sınavsız genel hükümlere göre münhal bulunan memur unvanlı kadroya veya bu ünvanla aynı düzeyde yer alan diğer kadro ünvanlarına atanabilmesi hususunun, kariyer ve liyakat ilkeleri ile hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınması suretiyle ilgili Kurumun takdirinde olduğu değerlendirilmektedir." açıklamasına yer ver verilmiştir.



Bu itibarla,ilgilinin hizmet süresi, öğrenim, belge gibi şartları sağlaması kaydıyla, sınavsız olarak genel hükümlere göre münhal bulunan bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar ve şoför kadrolarına 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesine göre atanmasının; kariyer ve liyakat ilkeleri ile hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınmak suretiyle ilgili diğer mevzuata uyulmak kaydıyla Belediyenin takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör