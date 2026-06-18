Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 72 sözleşmeli personel alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne 72 sözleşmeli personel alımı yapılacak . Kamu personeli olmak isteyen adaylar için büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli, tekniker ve mühendis pozisyonlarında istihdam sağlanacak. Başvurular 3 Temmuz 2026 tarihine kadar yapılabilecek

ÖNCELİKLE GENEL ŞARTLAR ARANACAK

Başvuracak tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor. Buna göre adayların Türk vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması, görev yapmasına engel akıl hastalığının bulunmaması ve belirli suçlardan mahkûm olmamış olması şart koşuluyor. Ayrıca erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekiyor.

BÜRO PERSONELİ KADROSU İÇİN 32 KONTENJAN

Alımların en büyük bölümünü oluşturan büro personeli kadrosunda toplam 32 kişi istihdam edilecek.

Bu kadroya başvuracak adayların;

• İktisat,

• İşletme,

• Maliye,

• Muhasebe,

• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,

• Kamu Yönetimi,

• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programlarından mezun olmaları gerekiyor.

Ayrıca adaylardan 2024 KPSS Lisans sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları isteniyor. Adaylar puan üstünlüğüne göre sıralanacak. Görevin gereği olarak seyahat engelinin bulunmaması, vardiyalı çalışabilmesi ve Bakanlığa bağlı tüm hizmet birimlerinde görev yapmayı kabul etmesi şartları da aranıyor. Kontenjanların 30'u Ankara, 2'si Erzincan için ayrıldı.



Koruma ve Güvenlik Görevlilerinde Deneyim ve Fiziki Şartlar Dikkat Çekiyor

12 erkek ve 7 kadın olmak üzere toplam 19 koruma ve güvenlik görevlisi alacak.

Adaylarda;

• En az lise mezunu olma,

• KPSSP94 puan türünden en az 60 puan alma,

• Geçerli silahlı veya silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olma,

• 5188 sayılı Kanun'daki şartları taşıma,

• Vardiyalı sistemde çalışabilme,

• Güvenlik görevine engel sağlık sorunu bulunmama şartları aranıyor.

Bunun yanında adayların güvenlik sektöründe fiilen çalışmış olması gerekiyor. Güvenlik görevlisi meslek kodlarında en az 90 gün çalışma deneyiminin SGK hizmet dökümü ile belgelenmesi zorunlu tutuldu.

Boy ve Kilo Şartı

Erkek adayların en az 170 cm, kadın adayların ise en az 160 cm boyunda olması gerekiyor. Ayrıca kilo ile boy arasında belirlenen aralığın dışına çıkılmaması şartı bulunuyor. Örneğin 170 cm boyundaki bir erkek adayın kilosunun 57 ila 85 kilogram arasında olması gerekiyor. Bu şart güvenlik personeli alımlarında dikkat çeken kriterlerden biri olarak öne çıkıyor.



DESTEK PERSONELİ ALIMINDA TEMİZLİK TECRÜBESİ ARANACAK

Toplam 11 destek personeli alınacak. Bunların 7'si erkek, 4'ü kadın olacak.

Adayların;

• Lise veya dengi okul mezunu olması,

• KPSSP94 puan türünden en az 60 puan alması,

• Temizlik görevini yapmasına engel sağlık sorununun bulunmaması,

• Gece ve gündüz vardiyalı çalışabilmesi

gerekiyor. En dikkat çekici şart ise mesleki deneyim. Adayların;

• Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler),

• Temizlik Görevlisi,

• Beden İşçisi (Temizlik)

meslek kodlarından birinde en az 90 gün çalışmış olduklarını SGK kayıtlarıyla kanıtlamaları gerekiyor.

TEKNİK PERSONEL KADROLARINDA USTALIK BELGESİ ŞARTI

İlanda ayrıca teknik alanlarda görev yapacak personel alımı da bulunuyor.



Sıhhi Tesisat Personeli

Bu kadroya başvuracak adayların;

• Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümü mezunu olması veya ilgili alanda ustalık/mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

• KPSSP94 puan türünden en az 60 puan alması,

• İlgili meslek kodlarında en az 1 yıl çalışmış olması,

gerekiyor.

İnşaat Personeli

İnşaat Teknolojisi alanından mezun olan veya ilgili ustalık ve yeterlilik belgelerine sahip adaylar başvurabilecek.

Ayrıca adayların;

• En az 1 yıllık sektör tecrübesini SGK kayıtlarıyla belgelemesi,

• Vardiyalı çalışma şartlarını kabul etmesi,

isteniyor.



Mühendis Kadrolarında KPSS ve Mülakat Birlikte Uygulanacak

Bakanlık;

• Çevre Mühendisi,

• Gıda Mühendisi,

• Makine Mühendisi,

• İnşaat Mühendisi

olmak üzere dört farklı branşta mühendis alımı yapacak.

Başvuracak adayların ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olması ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alması gerekiyor.KPSS sıralamasında her kadro için kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Mühendis adaylarında ayrıca arazi ve şantiye koşullarında çalışabilecek sağlık yeterliliği de aranacak.



Tekniker Kadrosu için Bilişim Mezunları başvurabilecek

Tekniker kadrosunda 4 kişilik kontenjan ayrıldı.

Başvuracak adayların;

• Bilgisayar Programcılığı,

• Bilgisayar Teknolojisi,

• Bilişim Güvenliği Teknolojisi

ön lisans programlarından mezun olması gerekiyor. KPSSP93 puan türünden en az 70 puan alan adaylar arasında sıralama yapılacak ve kontenjanın üç katı aday mülakata çağrılacak.



Mülakatta Neler Sorulacak?

Mühendis ve tekniker kadrolarında yapılacak sözlü sınavlarda adaylar;

• Mesleki bilgi düzeyi,

• Muhakeme ve ifade yeteneği,

• Temsil kabiliyeti,

• Özgüven ve ikna becerisi,

• Genel kültür,

• Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık başlıklarında değerlendirilecek. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması gerekiyor.

BAŞVURULARDA SON TARİH 3 TEMMUZ

Başvurular 3 Temmuz 2026 saat 18.00'de sona erecek. Başvurular yalnızca Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adayların ilanı dikkatle incelemeleri ve özellikle deneyim, sertifika, güvenlik kimlik kartı ve SGK hizmet dökümü şartlarını başvuru öncesinde kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör