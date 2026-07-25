Evde el sanatlarıyla üretim yapan kadınlara sigorta imkânı!

Evlerinde el emeği ürünler üreterek gelir elde eden kadınlar, belirli şartları sağlamaları halinde isteğe bağlı sigortalı olabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulaması kapsamında, evde üretim yapan kadınlar malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına girerek sosyal güvence elde edebiliyor.

Kimler Yararlanabiliyor?

Evlerinde dikiş, nakış, örgü, dantel, halı, kilim, dokuma ürünleri, kırpıntı deriden üretilen eşyalar, turistik hediyelikler, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, boncuk ve pul işlemeleri, tığ işi ürünler, ip ve urganlar ile tarhana, erişte ve mantı gibi gıda ürünlerini üreten kadınlar bu haktan yararlanabiliyor.

Ancak bunun için üretimin işyeri açılmaksızın yapılması, dikiş makinesi, mutfak robotu ve ütü gibi araçlar dışında muharrik kuvvet kullanan makine kullanılmaması ve dışarıdan işçi çalıştırılmaması gerekiyor.

İnternetten Satışa da İzin Var

Evde üretilen ürünler internet üzerinden de satılabiliyor. Ancak yıl içinde yapılan internet satışlarının toplam tutarının, ilgili yıl için geçerli olan yıllık brüt asgari ücret tutarını aşmaması şartı aranıyor.

Bunun yanında ürünlerini kermes, festival, panayır veya kamu kurum ve kuruluşlarının geçici olarak belirlediği satış alanlarında satan kadınlar da bu sigortalılık hakkından yararlanabiliyor. Buna karşılık, pazar takibi yaparak satış gerçekleştirenler ile gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlar bu kapsam dışında bulunuyor.

Vergi Dairesinden Belge Alınması Gerekiyor

İsteğe bağlı sigortalılık başvurusu yapacak kadınların, faaliyetlerini herhangi bir işverene bağlı olmadan sürekli ve kazanç getirici şekilde yürüttüklerini vergi dairesinden alacakları yazıyla belgelemeleri gerekiyor.

Hangi Sigorta Hakları Sağlanıyor?

Bu kapsamda isteğe bağlı sigortalı olan kadınlar;

Malullük sigortası,

Yaşlılık sigortası,

Ölüm sigortası,

Genel Sağlık Sigortası (GSS)

haklarından yararlanabiliyor.

2026 Prim Tutarı Nasıl Hesaplanıyor?

İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancın alt sınırı üzerinden hesaplanıyor. 2026 yılında ise ödenecek prim, prime esas kazanç alt sınırının 30 katı esas alınarak belirleniyor. Böylece evde üretim yaparak gelir elde eden kadınlar, düzenli prim ödemeleri karşılığında emeklilik ve sağlık güvencesine kavuşabiliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör