Hastalık raporu alanlara SGK’dan ödeme! İşte yararlanma şartları

Hastalık nedeniyle çalışamayacak duruma gelen sigortalılar, belirli şartları taşımaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geçici iş göremezlik ödeneği alabiliyor. Ancak bu haktan yararlanabilmek için kanunda belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Kimler Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alabiliyor?

Hastalık sigortası kapsamında;

4/a (SSK) kapsamında çalışanlar,

Aday çıraklar, çıraklar ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler,

Sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde iş üstlenen işverenler tarafından yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri,

İntörn öğrenciler,

Ev hizmetlerinde ay içinde çalışma süresine göre hesaplanan gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan çalışanlar,

geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabiliyor.

4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlara ise 5510 sayılı Kanun uyarınca hastalık sigortası kapsamında geçici iş göremezlik ödeneği verilmiyor.

Hastalık Raporu Parası Ne Zaman Ödeniyor?

Geçici iş göremezlik ödeneği, SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarınca düzenlenen istirahat raporuna dayanılarak ödeniyor. Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği, iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için veriliyor.

SGK Ne Kadar Ödeme Yapıyor?

Hastalık nedeniyle verilecek geçici iş göremezlik ödeneğinde;

Yatarak tedavi görenlere günlük kazancın yarısı,

Ayakta tedavi görenlere ise günlük kazancın üçte ikisi,

oranında ödeme yapılıyor.

Rapor Parası Almanın 3 Şartı

Geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmek için;

İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemiş olması,

İş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulundan istirahat raporu alınmış olması,

gerekiyor.

Bu Durumda SGK Ödeme Yapmıyor

Sigortalılık niteliğinin sona erdiği tarihten sonra hastalık hali nedeniyle alınan istirahat raporlarına, ilk istirahat raporu ya da devam raporu olup olmadığına bakılmaksızın geçici iş göremezlik ödeneği ödenmiyor.

Ödemeler Nereden Alınıyor?

Geçici iş göremezlik ödenekleri, SGK tarafından anlaşmalı bankalar aracılığıyla hak sahiplerine ödeniyor.

Rapor Paranızı e-Devlet'ten Sorgulayabilirsiniz

Sigortalılar, geçici iş göremezlik ödeneğinin bankaya aktarılıp aktarılmadığını ve ödeme tutarını, e-Devlet'te yer alan "4A/4B İş Göremezlik Ödemesi Görme" hizmeti üzerinden sorgulayabiliyor.

İşveren Bildirimi Ödeme Almaya Engel mi?

4/a kapsamındaki sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneğine ilişkin işlemleri elektronik ortamda yürütülüyor. İşverenlerin, sigortalının istirahatli olduğu dönemde çalışıp çalışmadığını SGK'ya elektronik ortamda bildirmesi gerekiyor.

Ancak işveren tarafından "çalışılmadığına dair bildirim" yapılması, sigortalının geçici iş göremezlik ödeneğini alabilmesi için zorunlu bir şart değil. Bildirimin süresinde yapılmaması halinde ve sigortalı adına ilgili ayda 30 gün prim bildirilmemiş olması durumunda gerekli işlemler tamamlanarak hak edilen geçici iş göremezlik ödeneği, anlaşmalı bankanın herhangi bir şubesinden çekilebilecek şekilde hesaba aktarılıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör