TÜBİTAK 647 Personel Alımı Yapacak

TÜBİTAK personel alımı 2026 başvuruları başladı. Tübitak 647 Personel alımı yapıyor. Başvurular 22 Eylül 2026 saat 17.00'ye kadar TÜBİTAK Kariyer Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere personel istihdam edilecek. Başvuru takvimi şu şekilde:

• İlk başvuru tarihi: 1 Eylül 2026 saat 09.00

• Son başvuru tarihi: 22 Eylül 2026 saat 17.00

• Başvuru adresi: TÜBİTAK Kariyer Sistemi

Başvurular, TÜBİTAK Kariyer Sistemi üzerinden yapılıyor. Başvuru koşulları ve süreçlere ilişkin bilgiler TÜBİTAK internet sitesi ile ilgili kurumların internet sayfalarında yer alıyor.

TÜBİTAK HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK?

TÜBİTAK personel alımı kapsamında farklı birim ve enstitülerde çok sayıda unvana yer veriliyor. Kadrolar arasında Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Uzman ve Üzeri, Ar-Ge Personeli (Araştırmacı), Teknik ve Destek Personeli, Ar-Ge Proje Teknisyeni, Ar-Ge Destek Teknisyeni ve Avukat bulunuyor. TÜBİTAK Başkanlık bünyesinde ise Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı kadroları için farklı lisans bölümlerinden mezun adaylara yönelik kontenjanlar bulunuyor. Bilgisayar ve yazılım alanlarının yanı sıra eczacılık ve şehir ve bölge planlama mezunları için de kadrolar yer alıyor.

BİLGİSAYAR, YAZILIM VE YAPAY ZEKâ MEZUNLARI İÇİN KADROLAR

TÜBİTAK personel alımında bilgisayar ve teknoloji alanındaki bölümlere yönelik çok sayıda pozisyon bulunuyor. Başvurabilecek bölümler arasında Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yapay Zekâ Mühendisliği ve Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği bulunuyor. TÜBİTAK BİLGEM bünyesindeki bir Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) kadrosunda bilgisayar, yazılım, yapay zekâ, elektrik-elektronik, elektronik, haberleşme, makine, endüstri, metalurji ve malzeme, matematik ve fizik alanlarından mezun adaylar için 90 kişilik kontenjan yer alıyor.

MÜHENDİSLİK MEZUNLARI İÇİN TÜBİTAK PERSONEL ALIMI

Personel alımı kapsamında mühendislik bölümlerinden mezun adaylara yönelik farklı kadrolar bulunuyor.Bunlar arasında Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği gibi bölümler yer alıyor.

İktisat, İşletme, Maliye ve Kamu Yönetimi Mezunları da başvurabiliyor .

TÜBİTAK personel alımında sosyal bilimler ve idari alanlardan mezun adayların başvurabileceği pozisyonlar da bulunuyor.Bazı uzman yardımcısı kadrolarında İktisat, Ekonomi, Ekonometri, Ekonomi ve Finans, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri yer alıyor.

Hukuk Fakültesi Mezunları dikkat!

TÜBİTAK Başkanlık bünyesinde Hukuk Fakültesi mezunlarının başvurabileceği 3 kişilik Uzman Yardımcısı kadrosu yer alıyor.

TÜBİTAK UZAY ARAŞTIRMACI ALIMI

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü bünyesinde de Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) kadroları bulunuyor.Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği mezunları için 3 kişilik araştırmacı kadrosu bulunuyor. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği mezunları için ise 4 kişilik araştırmacı kadrosu yer alıyor.

ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN TÜBİTAK PERSONEL ALIMI

TÜBİTAK personel alımında iki yıllık ön lisans mezunlarının başvurabileceği teknisyen alımı da var. .Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme, Mekatronik ve Makine gibi programlardan mezun adaylar için çeşitli Ar-Ge destek ve proje teknisyeni pozisyonları yer alıyor.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER

Başvuru koşulları pozisyona ve referans koduna göre değişiyor. Kadrolarda mezuniyet bölümü, yabancı dil, yaş ve mesleki tecrübe şartları ayrı ayrı belirtiliyor.

Bazı kadrolarda mesleki tecrübe aranmazken bazı pozisyonlarda mesleki tecrübe şartı bulunuyor. Yabancı dil şartı da kadroya göre değişiklik gösteriyor.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TÜBİTAK personel alımı başvuruları kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden gerçekleştiriliyor. Adayların başvuru yapmak istedikleri kadronun referans kodunu, mezuniyet şartlarını, yabancı dil şartını, yaş kriterini ve mesleki tecrübe koşullarını kontrol ederek başvurularını tamamlamaları gerekiyor. TÜBİTAK personel alımı için son başvuru tarihi 22 Eylül 2026 saat 17.00.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör