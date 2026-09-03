Kendisi istifa etmeyen uzman çavuşlar kamu kurumlarına atanabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları" başlıklı 92 nci maddesinde, "... 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler. ..." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinin son fıkrasında, "Uzman erbaşların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir." hükmü yer almaktadır.

Bununla birlikte; 3269 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrasında uzman erbaşların 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerektiği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu düzenleme, 92 nci madde kapsamından yararlanabilmek için uzman erbaşlar yönünden ilave bir hizmet süresi şartı öngörmekte olup, 92 nci maddede yer alan diğer şartları ortadan kaldıran veya değiştiren müstakil bir atama hakkı tanımamaktadır.

Ayrıca; uzman erbaşların 92 nci maddeden yararlanabilmeleri için hem 92 nci maddede öngörülen genel şartları hem de 3269 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen yedi yıllık hizmet şartını birlikte taşımaları gerekmektedir.

Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 25.08.2026 tarihli ve E-74073113-045.02-404338 sayılı görüş yazısında, "Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin üçüncü fıkrasında "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." hükmüne yer verilmekte olup bu kapsamda 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelin görevlerinden kendi istekleriyle çekilmeleri halinde memur kadrolarına atanabilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 nci maddesinde "Uzman erbaşların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir." hükmüne yer verilmiştir. Bu itibarla, uzman erbaş olarak görev yapan personelin kendisinden istifade edilmemesi sebebiyle ilişiğinin kesilmesi durumunda 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında memur kadrolarına atanmasının mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir." açıklamasına yer verilmiştir.

Bu itibarla, 3269 sayılı Kanuna tabi uzman erbaş olarak yedi hizmet yılını dolduran kişilerin ,kendi isteğiyle istifa etmediği dikkate alındığında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi kapsamında açıktan atanmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör